La Lazio ospita all`Olimpico l`Hellas Verona e non può sbagliare per non perdere il treno Europa. Il tecnico biancoceleste Igor Tudor ha parlato...

Immobile è deluso dal suo minutaggio in casa Lazio con l'arrivo di Tudor e non è da escludere un confronto tra i due Immobile è deluso dal suo minutaggio in casa Lazio con l'arrivo di Tudor e non è da escludere un confronto tra i due. Contro il Verona ha giocato tre minuti più recupero. […]

lazio, Lotito avvisa immobile: il capitano deve accettare questa condizione - Il futuro di immobile alla lazio è sempre in bilico. Diviso tra permanenza e addio, dopo una stagione di molti bassi e pochi alti, condita anche da numerose critiche.



lazio, le gerarchie tra immobile e Castellanos e il punto per il futuro - Da un lato il capitano biancoceleste, dall'altro l'argentino costato 15 milioni (non scatteranno i 4 di bonus): il punto in vista del futuro ...



immobile non ha più il posto fisso. Offerto Sanchez, ma Fabiani dice no - Dopo sette partite, Tudor sembra aver fatto la sua scelta, che casualmente coincidono con le cinque vittorie ottenute: ogni volta che Castellanos parte titolare, la lazio vince. Nel frattempo, come ...

