Lazio Immobile - confronto con Tudor | l’attaccante deluso

Tensione tra Guendouzi e Tudor in casa Lazio: i due dovevano avere un confronto chiarificatore, ma non è ancora arrivato Il tanto atteso confronto tra Mateo Guendouzi ed Igor Tudor non è andato in scena ieri a Formello. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, il calciatore sta svolgendo ...

Continua a leggere>>