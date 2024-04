Lavoro - gli annunci di Meloni sugli incentivi sono un bluff? Segui la diretta con Peter Gomez e Chiara Brusini

Elezioni europee 2024, rispunta Vittorio Sgarbi, candidato nelle liste di Fratelli d’Italia - Vittorio Sgarbi annuncia la sua candidatura nelle liste di Fratelli d'Italia, frutto di mesi di colloqui con meloni e i vertici del partito.

Sgarbi si candida alle europee con meloni: "Ne ho parlato con lei dopo le mie dimissioni" - "Ho firmato l'accettazione. Oggi vado a capire quale è la circoscrizione scelta per me", così l'ex sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi ...

Moscow shows contempt for law in Ariston case - EU - The European Commission on Tuesday blasted Moscow's decision to put the Russian subsidiary of Italian heating firm Ariston under the "temporary management" of Gazprom and echoed Italy's call for the m ...

