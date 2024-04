L' anziana presa a pugni all' alba davanti a un bar

Leggi tutta la notizia su today

(Di martedì 30 aprile 2024) Un'aggressione brutale e per molti versi inspiegabile quella avvenuta questa mattina, martedì 30 aprile, in via Flavia, a Trieste. I fatti sono avvenuti intorno alle 6, all'altezza di un bar. Stando alle prime testimonianze, un uomo avrebbe avvicinato una signorachiedendole dei soldi per...