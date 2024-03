La storia dell’anziana fermata dai carabinieri all’1 di notte | la sorpresa sui documenti | ha 103 anni Guidava senza patente e assicurazione

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Era da poco passata l’una dilo scorso lunedì, quando un uomo ha chiamato idi Bondeno, in provincia di Ferrare, per segnalare un’auto che secondo lui viaggiava in modo pericoloso. Quando isono arrivati sul posto, racconta il Resto del Carlino, hanno individuato l’auto guidata da un’anziana. Quel che i militari però non avrebbero mai potuto immaginare è che la donna al volante è nata nel 1920. A 103, la donna aveva raccontato di essersi messa in macchina perché voleva raggiungere alcuni suoi amici. A quell’ora ormai tarda, l’anziana avrebbe perso l’orientamento e continuava a girare a vuoto per le stesse strade e con una guida tutt’altro che sicura. Le sorprese però non sono finite lì. Ihanno continuato il controllo, scoprendo che la donna ...

A 103 anni guida con la patente scaduta e senza assicurazione per andare a trovare gli amici: fermata anziana nel ferrarese: Girava di notte, in macchina, senza assicurazione e con la patente scaduta. Una storia come tante, se non fosse per un dettaglio non da poco: l'età dell'automobilista. Alla ...ilmessaggero

Da Miura a Buffon: i 10 giganti del calcio più longevi in campo: Nel mondo mutabile del calcio c'è sempre spazio per le eccezioni, bandiere intramontabili che sono riuscite a rimanere sul proscenio per interi decenni. Ripercorriamo l'elenco dei dieci calciatori più ...ilgiornale

La storia delle nostre nonne in scena con «Capelli d’argento labbra rosse»: I n un gremito Teatro Qoelet di Redona venerdì 8 marzo è andato in scena « Capelli d’argento labbra rosse » che si è distinto come uno spettacolo unico nel suo genere. L’iniziativa ha infatti celebrat ...ecodibergamo