L’allarme non li ferma Via con la cassaforte

(Di martedì 30 aprile 2024) Pochi minuti per un ricco bottino. L’altro pomeriggio i ladri hanno forzato la porta finestra di una villa e poi, incuranti delche suonava, l’hanno messa a soqquadro trovando soldi e preziosi. Poi hanno anche scardinato dal muro lae l’hanno portata via. Il proprietario, assente in quel momento, ha ricevuto il messaggio che segnalava l’intrusione e ha chiamato i carabinieri. Ha potuto verificare che i malviventi sono rimasti nella villa per sette minuti, nonostantecontinuasse a suonare. Quando i banditi hanno trovato e preso quel che volevano, se ne sono andati. Un testimone li ha visti salire su un’Audi A3 Station Wagon. Nellac’erano, secondo la dichiarazioni del proprietario, denaro, preziosi e armi. P.G.R.