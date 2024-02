è arrivato il parere negativo dei ministeri delle dicono, in contrasto con la riforma del Pnrr "Ho raccolto un grido di allarme - dice - che non moratoria sul taglio dei contributi diretti per l'

Pnrr, l’allarme delle Regioni: “A rischio l’obiettivo sulla riqualificazione dei disoccupati”. Solo 170mila persone hanno iniziato un corso (Di giovedì 15 febbraio 2024) sulla Missione 5 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), nella parte relativa al rilancio dell’occupazione, l’Italia pareva essere partita bene, con i primi obiettivi, quelli per il 2022, superati in anticipo e di ampia misura. Poi qualcosa è cambiato: la strada si è fatta in salita e adesso il tempo stringe. In gioco c’è una parte dei fondi europei per il programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (Gol), che ammontano a 4,4 miliardi di euro più 500 milioni delle politiche di coesione React-Eu. E soprattutto il rilancio del sistema nazionale delle politiche attive del lavoro. A dirsi preoccupati sono i dirigenti delle Regioni. Alcune non hanno ancora avviato i corsi di formazione, altre faticano a trovare le persone. I numeri ... Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 febbraio 2024)Missione 5 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (), nella parte relativa al rilancio dell’occupazione, l’Italia pareva essere partita bene, con i primi obiettivi, quelli per il 2022, superati in anticipo e di ampia misura. Poi qualcosa è cambiato: la strada si è fatta in salita e adesso il tempo stringe. In gioco c’è una parte dei fondi europei per il programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (Gol), che ammontano a 4,4 miliardi di euro più 500 milionipolitiche di coesione React-Eu. E soprattutto il rilancio del sistema nazionalepolitiche attive del lavoro. A dirsi preoccupati sono i dirigenti. Alcune nonancora avviato i corsi di formazione, altre faticano a trovare le. I numeri ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza