Ladra massacra di botte una commerciante | l’aveva sorpresa a rubare

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 30 aprile 2024) Ha derubato un esercizio commerciale di Cassino, poi, quando la proprietaria l’ha inseguita cercando di fermarla, l’ha riempita di. Peccato che il pestaggio a calci e pugni sia accaduto proprio davanti ai Carabinieri che sono intervenuti per fermare e arrestare la. Carabinieri -foto di repertorio – Ilcorrieredellacittà.comSono stati gli uomini dell’Arma del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cassino ad arrestare una 52enne originaria del napoletano, da tempo residente a Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone, volto già noto alle forze dell’ordine. La 52enne ha riempito diladel negozio derubato I militari hanno assistito alla veloce sequenza di fatti che si sono verificati subito dopo che la 52enne ha messo a segno il furto in un negozio. La ...