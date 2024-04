Pestaggio a Treviso | 50enne massacrato di botte da due minorenni La vittima | “Voglio sapere perché l’hanno fatto”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 aprile 2024), 8 aprile 2024 – Pugni, calci e un colpito in testa con un bidone. È stato unviolentissimo quello scoppiato sabato sera nel centro di, dove un uomo di 50 anni è stato aggredito da un due bulli, un 17enne e l’amico di 15 anni. L’uomo, di origine svizzera, era intervenuto per difendere una signora attaccata verbalmente dai ragazzini per averli rimproverati. È successo in vicolo Rialto. “Sono intervenuto – ha raccontato ilal Corriere – quando una signora avevanotare ai ragazzi che non si percorre la galleria in bici. Era stata attaccata verbalmente dai giovanissimi. Mi hanno aggredito e mentre un ragazzo mi prendeva a pugni, hanno lanciato contro di me un bidone in testa”. A riprendere ille telecamere di ...