La Volta Buona anticipazioni 30 aprile | tra comicità e maestri del doppiaggio

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di martedì 30 aprile 2024) Laè pronta a tornare su Rai 1 con una nuova serie di interviste e curiosità dal mondo dello spettacolo. Il programma condotto da Caterina Balivo promette emozioni e sorprese per tutti gli appassionati di televisione. Ecco cosa ci aspetta nella puntata del 30e oltre. QUI LEDI TUTTA LA SETTIMANA La: Un Tuffo nel Mondo dello Spettacolo Dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 16:00, Laoffre un’esperienza unica con interviste esclusive e racconti interessanti direttamente dal cuore del mondo dello spettacolo. La conduzione brillante di Caterina Balivo rende ogni episodio un momento da non perdere per gli amanti della televisione.30 ...