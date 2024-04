La visita al centro oncologico | Re Carlo torna in pubblico dopo tre mesi

(Di martedì 30 aprile 2024) È stata l'occassione per rivedereper la prima volta indai primi di febbraio: come sta il sovrano e quali saranno i prossimi impegni

Re Carlo è tornato agli impegni pubblici oggi, per la prima volta dalla diagnosi di cancro annunciata a febbraio. Accompagnato dalla regina Camilla , il sovrano, 75 anni, ha visitato l'University College Hospital Macmillan Cancer Centre. Venerdì il suo rientro ai doveri pubblici, dopi settimane ... Continua a leggere>>

Re Carlo è apparso in pubblico oggi per la prima volta dopo la diagnosi di tumore rivelata a febbraio, partecipando al suo primo impegno ufficiale. Il sovrano, che compirà 76 anni... Continua a leggere>>

Le prime immagini di Re carlo III che riappare in pubblico e fa visita ai bambini ricoverati in un centro oncologico - Re carlo III torna agli impegni pubblici. Nelle immagini si vede il sovrano inglese, insieme con la regina consorte Camilla, emozionato e sorridente. David Parenzo: "Il mondo era appeso alle sue condi ...

Continua a leggere>>

carlo d’Inghilterra, primo impegno ufficiale in pubblico dopo tre mesi - Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere.it o a un altro dei siti di RCS Mediagroup.

Continua a leggere>>

Re carlo III riappare in pubblico con Camilla a Londra - Londra, 30 apr. (askanews) - Re carlo III è riapparso in pubblico accanto a Camilla. Il sovrano è arrivato all'University College Hospital Macmillan Cancer Centre, nel centro di Londra, per la sua pri ...

Continua a leggere>>