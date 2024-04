La serie di Fallout seconda solo al Signore degli Anelli | vista da 65 milioni di persone

2024-04-29 17:15:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: La festa dell’Inter per la conquista del suo ventesimo scudetto è ancora nell’aria e a parlarne è stato il sindaco di Milan o Beppe Sala – peraltro noto sostenitore – che in ... Continua a leggere>>

Si è completata oggi la seconda giornata per quanto riguarda la Serie A di Baseball, e a risultare protagonisti sono stati in particolare tre raggruppamenti: E, D e B. Andiamo a scoprirli in dettaglio. Nel Girone E è finito il tempo delle imbattute, perché in gara-2 l’Oltretorrente perde contro ...

Continua a leggere>>