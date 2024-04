La salute è nelle tue mani | le iniziative per la giornata di sensibilizzazione dell’igiene delle mani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 aprile 2024) Arezzo, 30 aprile 2024 – Trenta secondi per igienizzare le. È questo il tempo occorrente per farlo correttamente usando una adeguata quantità di gel idroalcolico. Fra i 40 e i 60 secondi è, invece, il tempo necessario per il lavaggiocon il detergente. Secondi che possono salvare la vita e che sono il leitmotive della Campagna dipromossa in occasione dellaMondiale per il lavaggio, che dal 2005 si celebra ogni 5 maggio, e alla quale Asl Toscana Sud Est aderisce. Il tema proposto quest'anno dall'OMS è "Why is sharing knowledge about hand hygiene still so important?" Perchè è così importante parlare di igiene...