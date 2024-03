(Di sabato 23 marzo 2024) I gol di Baumgartner e Wirtz nelle amichevoli Slovacchia-e Francia-arrivano a tempo di record (quello dell'co) e sono uniti da uno stesso filo conduttore. Basta vederli per capire perché.

L’Austria si è aggiudicata il team relay di Igls-Innsbruck valevole come quarto appuntamento della Coppa del Mondo di Slittino 2023-2024. Sul budello di casa Madeleine Egle, Steu/Kindl, Jonas ... (oasport)

Gli Europei maschili 2024 di Pallamano hanno mandato in archivio un’altra giornata di partite, emozioni e gol a raffica. Ecco come sono andate le cose nei tre match in agenda oggi, giovedì 18 ... (oasport)

Alle prossime Elezioni europee , in Belgio anche i 16enne potranno andare alle urne. Circa 270mila adolescenti, per il quale è stato esteso il diritto di voto . Non più dunque dai 18 anni in su. La ... (ilgiornaleditalia)

Fulmine Wirtz: gol in Francia-Germania dopo soli 7 secondi! | OneFootball - Il fantasista, con un tiro col suo destro di fuori area (forse leggermente sporcato da un giocatore francese), ha colto di sorpresa Samba, baciando la parte inferiore della traversa per infilarsi in ...onefootball

Germania e Austria segnano entrambe un gol dopo 7 secondi, cosa hanno in comune: non è un caso - I gol di Baumgartner e Wirtz nelle amichevoli Slovacchia-Austria e Francia-Germania arrivano a tempo di record (quello dell'Austriaco) e sono uniti da ...fanpage

Calcio, Baumgartner nella storia: segna dopo 6 secondi in Slovacchia-Austria. È il gol più rapido nella storia delle Nazionali - Christoph Baumgartner entra nella storia . L’amichevole di Bratislava fra Slovacchia e Austria è stata sbloccata dal 24enne giocatore del Lipsia dopo appena ...gazzettadelsud