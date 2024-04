La Repubblica | Lotito urla contro Bongiorno e le si scaglia contro - aggressione sfiorata in Senato

Rissa sfiorata al Senato, lotito urla contro Bongiorno e le si scaglia addosso - Il senatore di Forza Italia vuole eliminare le sanzioni penali dalla riforma tributaria. Si oppongono la senatrice leghista e il collega Garavaglia. Ma lui ...

Lazio, Zaccagni mira la Champions e l'Europeo: c'è una statistica dalla sua parte - Ora mancano gli appuntamenti contro Monza, Empoli, Inter e Sassuolo, necessari anche per ribadire a mister Spalletti che è all'altezza di indossare una maglia illustre come quella azzurra ad Euro 2024 ...

Lazio, il nuovo Castellanos avanza in attacco. Immobile a un bivio: accettarlo o dire addio - Non avrà segnato un’altra doppietta, ma contro il Verona Castellanos ha aggiunto un altro tassello in suo favore per una maglia da titolare da qui al 26 maggio. I 6 gol in 42 ...

