La relazione con Saqib e il nuovo progetto di fuga - ecco perchè Saman è stata uccisa 

(Di martedì 30 aprile 2024) AGI - "Se vi e' un dato che l'istruttoria e la dialettica processuale - le uniche deputate a farlo - hanno consentito di chiarire e' cheAbbas non e'uccisa per essersi opposta a un matrimonio combinato/ forzato". Lo scrivono i giudici della corte d'assise di Reggio Emilia nelle motivazioni alla sentenza sull'omicidio della 18enne di origini pakistane (uccisa nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio 2021 a Novellara) per il quale sono stati condannati all'ergastolo i genitori Shabbar Abbas e Nazia Shaheen (latitante in Pakistan), a 14 anni di reclusione lo zio Danish Hasnain e sono stati assolti i cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq. I giudici esclusero la premeditazione contedalla Procura. Nelle articolate motivazioni di oltre 600 pagine lette dall'AGI la corte spiega che la decisione da parte dei ...

