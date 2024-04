Relazione violenta con una 13enne - condannato Tempestata di chiamate dopo la fine della stori - 230 in un giorno

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 25 aprile 2024) Bergamo. A causa dell’ansia, aveva persino rinunciato a frequentare la scuola. Evidentemente, la paura di incrociarlo per strada e di essere nuovamente aggredita era troppa. Capita a tutti di sognare ad occhi aperti, soprattutto durante le prime relazioni amorose. Per una ragazzina dell’Isola Bergamasca, invece, quel sogno si è trasformato in un incubo fatto di violenze, botte, insulti, minacce e divieti di avvicinamento. Mercoledì (24 aprile) un 29enne di origini marocchine, anche lui residente nell’Isola, è statoa 2 anni dal tribunale di Bergamo per violenza sessuale su minore e lesioni con pena sospesa, a patto che versi i 6 mila euro di provvisionale chiesti dal giudice. I fatti sono compresi tra il 2019 e il 2021 e raccontano il calvario vissuto dalla giovane, che al momento dei primi rapporti con l’ex fidanzato – per quanto consenziente – non aveva ...