È ufficialmente online la Precompilata IVA 2024 dell'Agenzia delle Entrate . Sguardo rivolto a 2.4 milioni tra imprese e professionisti. Si ha così modo di visualizzare il modello dell'anno in corso, che il Fisco ha già provveduto a compilare in parte. È stata scelta la data di giovedì 15 febbraio ,

Da quest'anno partirà la sperimentazione del 730 precompilato in versione semplificata e guidata, per dipendenti e pensionati. L' Agenzia delle Entrate ha spiega to in cosa consisterà la novità, Come funzionerà e quali saranno i vantaggi per chi deve compilare la dichiarazione dei redditi .

La precompilata è online, link diretto su canale Agenzia entrate - La precompilata 2024 è online. L'Agenzia delle entrate lo comunica ufficialmente sul suo canale whatsapp spiegando che da questo momento i contribuenti possono consultarla accedendo alla propria area ...

Dichiarazione dei redditi: online i modelli precompilati per il 730 - Dichiarazione dei redditi: disponibili sul sito dell'Agenzia delle entrate i modelli precompilati per il 730. La novità è la versione semplificata, ecco come funziona.

Come si accede al 730 2024 semplificato (ex precompilato) Tutti i modi possibili e come recuperare credenziali - se si è in possesso di pin e password rilasciati dall’Agenzia delle entrate; o tramite l'Inps, se si ha il pin dispositivo dell’Istituto. Si può accedere al 730 precompilato anche con l’utenza ...

