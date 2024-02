Precompilata Iva 2024 dell’Agenzia delle Entrate | cosa cambia dal 15 febbraio

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 13 febbraio 2024) È ufficialmente online laIVA. Sguardo rivolto a 2.4 milioni tra imprese e professionisti. Si ha così modo di visualizzare il modello dell’anno in corso, che il Fisco ha già provveduto a compilare in parte. È stata scelta la data di giovedì 15, invece, per dare il via alle modifiche dei dati presenti, qualora necessario, o alla semplice integrazione degli stessi. Così facendo si potrà inviare la dichiarazione e versare l’eventuale imposta dovuta. Cos’è laIVA Ilnon è di certo l’anno del lancio per questa iniziativa, che ha deciso di confermare la sperimentazione avviata nel 2023. Si tratta però ancora di ...