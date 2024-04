La pericolosa deriva antidemocratica e filorussa della Slovacchia

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 30 aprile 2024) Una raccolta fondi online, lanciata da una partesocietà civile slovacca per acquistare proiettili di artiglieria da destinare all’esercito ucraino, ha raccolto oltre tre milioni di euro in pochi giorni ed aperto un nuovo fronte di scontro con il governo russofilo ed euroscettico del premier Robert Fico. Quest’ultimo aveva annunciato, poco dopo il suo insediamento nell’ottobre 2023, la sospensione degli aiuti militari destinati a Kiev avvicinando Bratislava alle posizioni filo-putiniane del primo ministro ungherese Viktor Orban. Fico non ha aderito alla campagna, promossa dal governoRepubblica Ceca e sottoscritta da venti Paesi, che ha lo scopo di acquisire grandi quantità di munizioni per l’artiglieria di Kiev e sopperire alle difficoltà incontrate negli ultimi mesi dall’esercito ucraino. Una partesocietà civile di ...