La pericolosa deriva orwelliana del governo

(Di lunedì 15 aprile 2024) Sentite cosa ha scritto la Federazione europea dei giornalisti (Efj) sulla proposta del carcere per i giornalisti, sta tutto qui: “Si tratta di unaparticolarmente, che ricorda i tempi bui dell’Italia fascista”, ha dichiarato sempre a LaPresse Ricardo Gutiérrez, segretario generale dell’Efj. “Si tratta semplicemente di criminalizzare l’esercizio del giornalismo in Italia e di imporre un’autocensura generalizzata. Il diritto di accesso alle informazioni dei cittadini italiani sarebbe completamente compromesso qualora tali disposizioni venissero adottate”. Per l’Efj la proposta del carcere per i giornalisti è “unaparticolarmente, che ricorda i tempi bui dell’Italia fascista” L’Efj è la più grande organizzazione di giornalisti in ...