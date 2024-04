La mancanza di un nuovo Fallout non è un problema per Todd Howard

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 30 aprile 2024) Dopo il successo della serie TV disu Amazon Prime Video è nata la vivace discussione a proposito delladi uncapitolo videoludico all’orizzonte. Sul tema si sono fatte sentire diverse voci, da quelle direttamente coinvolte a quelle degli insider e degli stessi fan. Dopo aver sentito da Bethesda che5 si farà, ma non prima di The Elder Scrolls 6, e dopo aver riportato le ipotesi di Jez Corden, che non esclude un possibile spin-off a breve termine per capitalizzare l’hype portato dalla serie TV,è tornato a dire la sua. Parlandone in un’intervista con Kinda Funny Games, il boss di Bethesda ha sottolineato che non vede nessunnelladi un. Per ...