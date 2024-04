I creatori del primo The Blair Witch Project non sono stati chiamati per il nuovo | “L’ennesima mancanza di rispetto!”

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 16 aprile 2024) Il team che ha creato il successo horror del 1999, The, non era a conoscenza delprogetto Blumhouse e Lionsgate annunciato al Cinemacon. Idell’originale hanno reagito con frustrazione al mancato coinvolgimento, cosa che era già accaduta in occasione dei sequel del 2000, Il libro segreto delle streghe –2, e del 2016,. “È agrodolce, onestamente“, ha confessato Ben Rock, direttore della produzione nel film del 1999 a The Hollywood Reporter riguardo al reboot che è stato annunciato. Rock ha sottolineato che nessun membro del suo team, compresi i co-registi Daniel Myrick ed Eduardo Sánchez, è stato coinvolto in modo significativo nel sequel del 2000 o in quello del 2016. Rock ...