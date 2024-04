La Liga non vuole spendere i soldi per la Goal Line Technology

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di martedì 30 aprile 2024) La scorsa settimana è successa una scena che pensavamo appartenere a un’epoca calcistica ormai trascorsa. Eppure non eravamo in contesti sportivi primitivi o reazionari, ma nel patinassimo Real Madrid-Barcellona di. Forse l’ultima occasione per i blaugrana per impedire, o quanto meno rallentare, il trionfo in campionato dei rivali. Al 28’, sul risultato di 1-1, un calcio d’angolo battuto basso viene deviato col tacco in porta da Lamine Yamal. Un colpo piuttosto geniale. Lunin è sorpreso e, in mezzo a tutte quelle gambe, non è semplice essere reattivo. Cerca di respingerla con le mani basse, ma non è chiaro se sia già dentro o fuori dalla riga di porta. Non è chiaro se è gol o non è gol. Il portiere del Real Madrid poi la sfiora con la punta delle dita, impedendo il tap-in di Robert Lewandowski, facendo nascere la controversia arbitrale. I giocatori chiamano il ...