La sinistra vuole obbligare all’aborto

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Roma, 17 apr – Che lasia pro aborto non è una novità. Che forse voglia addiritturaalla pratica potrebbe esserlo. Senza dirlo esplicitamente, ci mancherebbe, ma del resto anche l’anti-italianità diffusa nell’area non è un manifesto ideologico, bensì un dato desumibile dai comportamenti nel quotidiano. Del resto, La Verità lo titola in prima pagina senza troppe remore: e francamente gli ingredienti sembrano esserci tutti. Lal’aborto Non va bene proporre l’ascolto del battito per far comunque riflettere l’eventuale madre. Non va bene fare promozione in favore della vita, tanto è che ogni volta che un’associazione che si batte per far nascere bambini si muove in tal senso con cartelloni pubblicitari o – più raro – con qualche spot, scattano le barricate e le ...