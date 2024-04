La ex compagna di Silvio Berlusconi punta il dito su Salvini mentre Mara Maionchi racconta l' ingratitudine di Tiziano Ferro

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 30 aprile 2024) Cala il sipario sull’edizione di Belve 2024 con le interviste a Francesca Pascale,e Piero Chiambretti. Francesca Fagnani si congeda con un tris che sembra in discesa e invece è tutt’altro. Antonella Clerici contro Barbara D’Urso a “Belve”: «Mostrò il tradimento del mio ex in diretta tv» X Leggi anche › ...