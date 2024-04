(Di martedì 30 aprile 2024), 75 anni, paroliere e, è ildi. Nel corso della sua carriera, ha scritto brani come Io Vagabondo e Non ho l'età. I due sono una coppia da quasi 50 anni, durante i quali hanno vissuto momenti di alti e bassi. Tra questi, il tradimento di lui con altre donne. Hanno due figlie, Giulia e Camilla.

Mara Maionchi, chi è il marito Alberto salerno - Figlio di Nisa, autore di noti brani degli anni ’50 come Non ho l’età, Alberto salerno è nato nel 1949 ed è un paroliere ... anno in cui la vita dell’ironica e pungente produttrice discografica è ...

Continua a leggere>>

Chi è Alberto salerno, produttore discografico e marito di Mara Maionchi - Alberto salerno, 75 anni, paroliere e produttore discografico, è il marito di Mara Maionchi. Nel corso della sua carriera, ha scritto brani come Io Vagabondo e Non ho l’età. I due sono una coppia da ...

Continua a leggere>>

Mara Maionchi si confessa a Belve: frecciatina a Tiziano Ferro, ludopatia e tradimento del marito - Durante la sua intervista a Belve, Mara Maionchi non ha esitato a rivolgere una frecciatina a Tiziano Ferro. Alla domanda di Francesca Fagnani "Mi dice chi ...

Continua a leggere>>