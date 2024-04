La carica degli studenti lavoratori - un universitario su cinque è costretto a un impiego | Ma l’impatto sulla vita accademica è terribile

Per la prima volta in assoluto, gli Studenti universitari che vivono lontano da casa potranno votare per le elezioni Europee dell'8 e 9 giugno 2024 senza dover tornare al proprio comune di residenza. Questa novità, introdotta in via sperimentale, semplifica la partecipazione al voto per molti ...

