Studenti fuori sede - votare alle Europee ora è più facile! Domande entro il 5 maggio Scarica il MODELLO

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di giovedì 18 aprile 2024) Per la prima volta in assoluto, gliuniversitari che vivono lontano da casa potrannoper le elezionidell'8 e 9 giugno 2024 senza dover tornare al proprio comune di residenza. Questa novità, introdotta in via sperimentale, semplifica la partecipazione al voto per molti giovani elettori. L'articolo .