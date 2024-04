Kirsten Dunst - il ritorno con Civil War è anche da red carpet

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 30 aprile 2024) Spesso rede cinema combaciano, soprattutto per star hollywoodiane come, disul grande schermo conWar. Negli ultimi anni, l’attrice ha aggiunto del glam alla stagione dei premi attraverso look ben studiati e chic.è dial cinema come protagonista diWar, un ruolo che ha atteso a lungo. Negli anni ha costruito una carriera ricca e soddisfacente,se in molti la ricorderanno sicuramente per l’interpretazione della rossissima Mary Jane in Spider-Man con Tobey Maguire.. Crediti: Ansa – VelvetMagClasse ’82, ha iniziato a recitare da giovanissima. Uno dei titoli più lanciati è arrivato da bambina con ...