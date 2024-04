Khady accusa Rosanna di insulti razzisti | Sono giorni che va avanti

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 30 aprile 2024) Il momento delle nomination è stato particolarmente piccante nel corso della sesta puntata de L’Isola dei Famosi quandoGueye, chiamata a fare il suo nome, ha indicatoLodindola apertamente di. Inizialmente l’aveva presa alla larga: “Nominodiversiche esterna frasi nei confronti miei e di Sonny a di poco carine Molto poco carine. C’è un regolamento. Non voglio ripetere le cose, ma se non siete stupidi capite. Qua dentro è la prima volta che mi capita, l’ha fatto una, due, tre volte.. Non si voleva parlarne e si lasciava andare, ma continua imperterrita e ha iniziato a stancare“. A questo punto Vladimir Luxuria ha voluto vederci chiaro: “Stai facendo un’mirata, se dici ...