(Di martedì 30 aprile 2024) La strategia dellantus è chiara ed è stata tracciata da Cristiano Giuntoli in diverse occasioni. La linea guida in un bilancio che sarà...

Calciomercato Napoli , Soulé non è l’unico calciatore della Juve sul taccuino del nuovo ds Manna : spuntano altri due nomi per il futuro Le voci riguardo un cambio in dirigenza in casa Napoli si fanno sempre più insistenti. Il nuovo direttore sportivo del Napoli con ogni probabilità sarà Giovanni ... Continua a leggere>>

Perso Felipe Anderson, che si è accordato a zero con il Palmeiras, la Juve potrebbe aver rinunciato anche a Jorginho per puntare ad altri giocatori. Il Palmeiras ha in pratica rubato la polpetta dal piatto di Giuntoli: il dirigente bianconero era convinto di essere vicino alla firma di Felipe ... Continua a leggere>>

Caserta. Il presidente della JuveCaserta , Francesco Farinaro , fa sul serio e non vuole deludere quanti, soprattutto i tifosi che gli sono stati più vicini in quest’annata fallimentare, che ieri sera lo hanno ringraziato con cori e applausi alla sirena che sanciva la retrocessione in B ... Continua a leggere>>

juveNTUS - Tifosi contro Cuadrado: "Comportamento anti-juventino alla festa dell'Inter, via dal J-Museum" - "Juan Cuadrado, durante i festeggiamenti per lo scudetto dell'inter, ha preso parte al coro 'Chi non salta bianconero è' saltando e di conseguenza ha messo una pietra tombale sulla sua avventura alla ...

Continua a leggere>>

juve, altri 30 milioni di tagli al monte ingaggi: ecco come - La strategia della juventus è chiara ed è stata tracciata da Cristiano Giuntoli in diverse occasioni. La linea guida in un bilancio che sarà ancora in forte.

Continua a leggere>>

Il Milan cerca difese, la juve buone idee, il Napoli nuovi gol: così si prende l'Inter - Il Milan, fin dall’alba della stagione, ha preso troppi gol, sono mancati filtro davanti alla difesa ed equilibrio nelle transizioni, virtù che, in passato, avevano assicurato Kessie e Tonali, mal sos ...

Continua a leggere>>