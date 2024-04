JuveCaserta in A2 | Farinaro ha già acquisito il titolo con Di Leva e altri 3

Caserta. “Alea iacta est“, il dado è tratto. Non c’è più niente da dire, la JuveCaserta è in serie B Interregionale. Piangeva “El Tucu” Biagio Sergio, ed ognuno dei ragazzi che vengono dal vivaio. Disperato in lacrime anche “Paolone” Paolo Paci che ci ha messo tutto fino all’ultimo, e probabilmente in queste ultime partite è stato il centro più prolifico ed esperto della B Nazionale, peccato per quei maledetti infortuni. È un dolore sconfinato ... (casertanotizie)