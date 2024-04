José Mujica e l’annuncio sul tumore L’ex presidente dell’Uruguay | Lottate per l’amore E se c’è rabbia - trasformatela in speranza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024)ha annunciato, il 29 aprile scorso, in conferenza stampa, di avere un cancro all’esofago. “Devo informarvi che venerdì scorso mi sono recato all’ospedale di Casmu per un controllo, durante il quale è stato scoperto che ho unall’esofago, che ovviamente è molto complicato e lo è doppiamente nel mio caso perché soffro di una malattia immunologica da più di 20 anni”, ha detto. La malattia ha colpito i reni “creando difficoltà” per le tecniche di chemioterapia o di chirurgia ma,leader fa sapere che “tutto è in fase di valutazione da parte dei medici che stanno facendo analisi cellulari“., 88 anni, è noto per la sua audace agenda socialista. Meglio ...