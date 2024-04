José Mujica ha un tumore - l’ex presidente uruguaiano | “Lottate con amor - la vita è così bella”

Tumori, l'allarme degli oncologi: «In Italia l'amianto è ovunque. Per i casi di mesotelioma siamo alla punta dell'iceberg». La mappa - «In Italia l'amianto è presente ancora ovunque e anche in modo insospettabile, senza che nessuno intervenga». Lo denuncia Antonio Giordano, oncologo italiano in forze ...

Continua a leggere>>

Mesotelioma, l'oncologo Giordano: "In Italia amianto ovunque ma nessuno interviene" - Lo scienziato italiano negli Usa: "Fu mio padre a scoprire i danni che provoca ma oggi interessi economici rallentano la ricerca" ...

Continua a leggere>>

Franco Di Mare, Giordano (Shro): «Il suo caso ha scosso anche l'America» - «L’aria avvelenata continua a far male. in Italia l’ amianto è presente ancora ovunque e anche in modo insospettabile senza che nessuno intervenga. Siamo al fianco ...

Continua a leggere>>