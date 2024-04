Jannik Sinner in testa alla ATP Race | punteggio aumentato - vantaggio siderale sugli inseguitori

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 aprile 2024)svetta in maniera perentoria inATP, ovvero la classifica che prende in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti durante la stagione in corso. Il tennista italiano primeggia con 4.500 punti: 2.000 per l’apoteosi agli Australian Open, 1.000 per il sigillo al Masters 1000 di Madrid, 500 per l’affermazione all’ATP 500 di Rotterdam, 400 per la semifinale al Masters 1000 di Indian Wells (ko contro Carlos Alcaraz), 400 per la semifinale al Masters 1000 di Montecarlo (sconfitta contro Stefanos Tsitsipas), 200 per i quarti di finale raggiunti al Masters 1000 di Madrid. Il fuoriclasse altoatesino ha infatti avuto la meglio in rimonta sul russo Karen Khachanov e ha così incamerato il proprio bottino sulla terra rossa della capitale spagnola. In caso di semifinale ne ...