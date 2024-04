Tabellone Masters 1000 Madrid 2024 | risultati e accoppiamenti - Sinner testa di serie numero uno

(Di lunedì 29 aprile 2024) Ildeldi. Tutto pronto sulla ‘Caja Magica’ dove da mercoledì 24 aprile prenderà il via ilprincipale del secondosulla terra rossa. Con una grande ‘novità’: Jannik, visto il forfait di Novak Djokovic, saràdiuno del torneo. Grande attesa anche per i due spagnoli Carlos Alcaraz,didue, e ovviamente per Rafael Nadal che vuole salire di condizione in vista del Roland Garros. Ecco di seguito tutti glie deidel torneo madrileno. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI IL...

LIVE! Tennis, Madrid masters 1000 day 6: live blog, aggiornamenti in tempo reale, risultati - TENNIS - Live blog Madrid masters 1000, sesta giornata. Tutto quello che c'è da sapere per rimanere aggiornati sul quarto masters 1000 della stagione, il second ...

Flavio Cobolli sogna gli ottavi contro Sinner a Madrid. Il papà-coach: «Mi sorprende sempre» - Il 22enne Jannik Sinner, anche se imballato dal richiamo atletico pre-Roma e Parigi, accreditato dalle 26 vittorie e 2 sole sconfitte, dal numero 1 del tabellone e 2 del mondo, era atteso al terzo ...

Sinner-Kotov oggi all’ATP Madrid 2024, orario TV e dove vedere la partita in diretta e streaming - Sinner-Kotov oggi a Madrid si giocherà non prima delle 20 con diretta TV e streaming su Sky, Sky Go e NOW. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla sfida del terzo turno.

