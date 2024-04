Jannik Sinner - il dritto mortifero con cui infila Khachanov | esplode lo stadio | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Una partita difficilissima per, ma vinta - soffrendo - in rimonta. L'altoatesino agli ottavi del Mutua Madrid Open, secondo Masters 1000 della stagione sulla terra battuta, batte il russo Karenper 5-7, 6-3, 6-3. Un match, per, condizionato dal dolore all'anca, che ne ha messo in dubbio la partecipazione fino all'ultimo. Una partita che in alcune circostanze è sembrata poter sfuggire di mano all'italiano, la cui reazione è stata strepitosa: ha vinto anche questa, proseguendo questo suo 2024 assolutamente sensazionale. "È stata una partita molto difficile, ci conosciamo molto bene ed è stata dura. Devo ringraziare il pubblico per il supporto eccezionale. Sono felicissimo, vediamo cosa succede ora", ha dichiaratoa fine partita. E sul guaio all'anca: "Oggi mi sono ...