Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con i quarti a Madrid? Montepremi - cifre e importi futuri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 aprile 2024)ha sconfitto Karen Khachanov e si è qualificato aidi finale del Masters 1000 di. Il fuoriclasse altoatesino si è imposto in rimonta contro l’insidioso russo, chiudendo i conti con il punteggio 5-7, 6-4, 6-3 e si èto il diritto di proseguire la propria avventura sulla terra rossa della capitale spagnola. Il vincitore degli Australian Open ha giocato dopo aver accusato qualche fastidio all’anca nella giornata di ieri, riuscendo a recuperare dopo aver subito un break nel finale del primo set. Il 22enne tornerà in campo giovedì 2 maggio per disputare il proprio quarto di finale contro il vincente del confronto tra il norvegese Casper Ruud e il canadese Felix Auger-Aliassime. Il numero 2 del mondo è riuscito a tenere a bada una versione di Khachanov ben oltre le ...