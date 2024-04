Italiani all' estero | Donnarumma campione di Francia Maresca promosso in Premier - male De Zerbi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Milano, 30 aprile 2024 – Nel rush finale dei maggiori campionati europei arrivano i primi verdetti, tra questi la vittoria della Ligue 1 del Paris Saint Germain grazie alla decisiva sconfitta del Monaco contro il Lione. Dunque, ennesimo titolo in terra francese per Gigio, che però è rimasto precauzionalmente a riposo contro il Le Havre. Lato giocatori, sconfitte per Vicario e Grifo, mentre non va meglio a Deche ne ha presi tre dal Bournemouth. Negli Emirati Arabi Uniti Manolo Gabbiadini, con l'Al Nasr, si prepara alla semifinale di Coppa del Presidente in programma domani alle 17:20 (mercoledì 1 maggio, ndr) contro l'Al-Ahli Dubai che, in campionato, occupa la seconda piazza. Ripercorriamo le vicende dei nostri connazionali nei maggiori campionati esteri in questa nuova puntata di...