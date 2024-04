Italia-Giappone oggi in tv - Mondiali hockey ghiaccio 2024 | orari - program -a, streaming

(Di martedì 30 aprile 2024): idi Division I diproseguono nella cornice della Sparkasse Arena di Bolzano. Dopo un esordio convincente per l’di coach Pelino, che ha vinto 6-1 contro la Romania, è tempo di sfidare un nuovo avversario. Si tratta delche, nella prima gara del suo percorso iridato, è stato sconfitto 3-1 da un’altra delle favorite per la promozione in Top Division, ossia l’Ungheria Il “Blue Team” non vuole deludere i propri tifosi inanellando un’altra vittoria in quella che è a tutti gli effetti una manifestazione casalinga. Di seguito il calendario completo, ilma dettagliato, l’o d’inizio, il palinsesto tv edi ...

L’ Italia parte con una vittoria nel Mondiale di Hockey su ghiaccio IIHF 2024 Divisione I Gruppo A, in scena a Bolzano. Di fronte ai 3000 spettatori della Sparkasse Arena, gli azzurri battono 6-1 la Romania in una gara sempre in controllo per la nazionale di casa. Prestazione da incorniciare per ... Continua a leggere>>

Unico obiettivo: non abbassare la guardia. Scalda i motori la Nazionale italiana di Hockey su ghiaccio in vista della sfida con il Giappone valida come seconda partita dei Campionati Mondiali 2024 Divisione 1 Gruppo A, in scena in questi giorni tra le mura amiche di Bolzano. Gli azzurri ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Giappone , match valido per la seconda giornata della Division I dei Mondiali di hockey su ghiaccio 2024 . Dopo l’esordio vincente con la Romania gli azzurri vanno a caccia ... Continua a leggere>>

hockey ghiaccio, Pelino prima della sfida contro il Giappone ai mondiali: “Felice del nostro avvio, domani ritmi alti” - Unico obiettivo: non abbassare la guardia. Scalda i motori la Nazionale italiana di hockey su ghiaccio in vista della sfida con il Giappone valida come ...

mondiali hockey ghiaccio, l'Italia 'punta' il Giappone - Dopo un giorno di riposo, il Mondiale di hockey su ghiaccio 2024 divisione I, gruppo A di Bolzano prosegue martedì con la seconda giornata di gare. Slovenia e Romania si affronteranno alla Sparkasse A ...

