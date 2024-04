(Di martedì 30 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute allatestuale di, match valido per la seconda giornata della Division I deidisu. Dopo l’esordio vincente con la Romania gli azzurri vanno a caccia del bis a Bolzano. E’ stato un esordio positivo quello dell’di coach Pelino che ha iniziato la propria scalata verso lain Top Division regolando 6-1 la Romania. A segno sono andati Salinitri con una doppietta, Catenacci per il raddoppio, Frank, Marchetti e Kostner per chiudere una gara senza troppe storie che gli azzurri sono riusciti ad incanalare fin da subito su binari ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-ANDREEVA LA DIRETTA LIVE DI SINNER-KOTOV 22:32 Un ora e mezzo è servita alla testa di serie numero 16 del torneo di Madrid per raggiungere Jannik Sinner agli ottavi di finale. Flavio Cobolli ha giocato alla pari, cedendo il primo ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-ANDREEVA LA DIRETTA LIVE DI Sinner -KOTOV Si chiude qui la DIRETTA LIVE e il torneo di Flavio Cobolli, comunque molto positivo. Nella giornata di domani, sarà Jannik Sinner a sfidare Karen Khachanov per l’accesso ai quarti di ... Continua a leggere>>

live Italia-Giappone, Mondiali hockey ghiaccio 2024 in diretta: sfida da vincere per la promozione - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA diretta live Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute alla diretta live testuale di Italia-Giappone, match valido per ...

Continua a leggere>>

Cremonese – Pisa: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Cremonese - Pisa di Mercoledì 1 maggio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 36ma giornata di Serie B ...

Continua a leggere>>

Como – Cittadella: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Como - Cittadella di Mercoledì 1 maggio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 36ma giornata di Serie B ...

Continua a leggere>>