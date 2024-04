Italia alza allerta su Fentanyl - trovato in eroina da strada

“Sui fentanili in Italia non c’è una situazione di allarme, bensì di allerta che ci impone di tenere alta la guardia”. A ribadire, intervistato da Formiche.net, le indicazioni del sottosegretario Alfredo Mantovano alla presentazione del Piano nazionale di prevenzione contro l’uso improprio di ... Continua a leggere>>

Roma, 30 apr. (Adnkronos Salute) - Sale l' allerta per nuove segnalazioni di Fentanyl in Italia . A un mese e mezzo dalla presentazione del Piano nazionale di prevenzione contro l'uso improprio del Fentanyl e di altri oppiodi sintetici, una nota della direzione della Prevenzione del ministero della ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Sale l' allerta per nuove segnalazioni di Fentanyl in Italia . A un mese e mezzo dalla presentazione del Piano nazionale di prevenzione contro l'uso improprio del Fentanyl e di altri oppiodi sintetici, una nota della direzione della Prevenzione del ministero della Salute eleva l' allerta ... Continua a leggere>>

italia alza allerta su fentanyl, trovato in dose di eroina da strada - Comunicazione del ministero della Salute dopo che il potente oppioide sintetico - che sta mietendo vittime negli Usa - è stato trovato a Perugia Sale l'allerta per nuove segnalazioni di fentanyl in It ...

Continua a leggere>>

Droga: danni gravi al cervello inalando fentanyl, allarme dopo il primo caso - Milano, 30 apr. (Adnkronos Salute) - Lo hanno trovato nella sua stanza d'albergo, sconnesso dal mondo, incapace di rispondere alle domande, ...

Continua a leggere>>

Arezzo, violenza sessuale aggravata nei confronti di due minorenni: arrestato - Nella giornata del 26 aprile 2024 la Polizia di Stato ha eseguito la misura cautelare della custodia in carcere, emessa nella stessa giornata dal Giudice per le ...

Continua a leggere>>