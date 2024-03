Fentanyl | ecco la situazione in Italia Parla il tenente colonnello Leotta Dcsa

(Di domenica 31 marzo 2024) “Sui fentanili innon c’è unadi allarme, bensì di allerta che ci impone di tenere alta la guardia”. A ribadire, intervistato da Formiche.net, le indicazioni del sottosegretario Alfredo Mantovano alla presentazione del Piano nazionale di prevenzione contro l’uso improprio diè Salvatoredei Carabinieri, direttore della sezione analisi presso la Direzione centrale per i servizi antidroga, struttura interforze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del ministero dell’Interno. Quale è lainsui fentanili? Quanto ai sequestri, parliamo di 123 grammi e un certo numero di dosi in compresse negli ultimi 5 anni. Niente a che vedere con i livelli degli Stati Uniti, dove i sequestri di ...

