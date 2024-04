Istat - inflazione scende ad aprile dello 0,9% Il Codacons | Non basta

(Di martedì 30 aprile 2024) L’in Italia ha segnato un nuovo rallentamento ad, attestandosi allo 0,9%, al di sotto delle previsioni degli analisti che si aspettavano un valore intorno all’1%, secondo i dati preliminari rilasciati dall’. Questo tasso rappresenta una decrescita rispetto all’1,2% di marzo, influenzato principalmente dalla diminuzione dei prezzi dei beni energetici non regolamentati e dei servizi di trasporto. Al contrario, i prezzi dei beni energetici regolamentati hanno mostrato un incremento, nonostante una generale tendenza al ribasso. Leggero aumento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo adNel mese di2024, l’indice nazionale dei prezzi al consumo (Nic), escludendo i tabacchi, ha registrato un aumento0,2% su base mensile e...

La lieve decelerazione, spiega L’Istat , risente perlopiù della dinamica tendenziale dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati (-13,9% da -10,3% di marzo) e dei Servizi relativi ai trasporti (+2,9% da +4,5%). Continua la discesa del carrello della spesa Continua a leggere>>

PIL italiano sopra le attese e inflazione in calo: dati incoraggianti per l’economia italiana - Anche se il FTSE MIB sembra suggerire il contrario, con l’indice principale di Borsa Italiana pronto a chiudere la giornata in ribasso di oltre 1 punto percentuale, oggi i dati macroeconomici ...

UNIMPRESA * INFLAZIONE: « OGGI CALA, MA TRA 2022 E 2023 IMPENNATA 13,8% HA FATTO DISASTRI» - «Il rallentamento dell’inflazione ad aprile, scesa secondo quanto riferito oggi dall’istat allo 0,9% su base annua e al 2,4% per quanto riguarda il carrello ...

