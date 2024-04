Istat - ad aprile l' inflazione rallent - prezzi +0,9% su anno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Secondo le stime preliminari dell'nel mese dil'indice deial consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, aumenta dello 0,2% su base mensile e dello 0,9% su base annua (da +1,2% di marzo). "La lieve decelerazione risente della dinamica tendenziale deidei Beni energetici non regolamentati (-13,9% da -10,3%) e dei Servizi relativi ai trasporti (+2,9% da +4,5%). In leggeroamento anche gli alimentari (+2,6% da +2,7%). Di contro, gli energetici regolamentati mostrano una decisa ripresa tendenziale (+0,8% da -13,8%), nonostante il calo congiunturale (-8,2%)" commenta l'