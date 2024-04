Ecco le prove Isola dei Famosi - furia Benigno dopo il filmato | accuse e minacce al programma

(Di martedì 30 aprile 2024) Alla fine,settimane, Vladimir Luxuria ha mandato in onda il video di Francescoche ha portato alla sua esclusione dall’dei. Le immagini – come abbiamo raccontato nell’articolo che trovate qua sotto – hanno però subito scatenato una reazione furiosa dell’attore che, sulla sua pagina Facebook, ha caricato un video in cui, insieme alla moglie, accusa il reality, la produzione e la conduttrice di aver provato a corromperlo e sventola dei presunti documenti minacciando azioni legali. “La Banijai mi ha mandato tre proposte – dicemostrando dei fogli alla telecamera – 19mila euro perché io tenessi chiusa la bocca … rifiutata! la seconda da 24mila… rifiutata! A 30mila euro sono arrivati, più gli acconti che mi dovevano perché tenessi chiusa la bocca. Signori miei non mi ...

Isola: benigno non ci sta, dura replica dopo il video mostrato - L'attore, nonostante il video mostrato in puntata lo incastri, accusa la produzione di corruzione e minaccia gli autori in diretta Facebook.

