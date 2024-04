Isola dei famosi - Khady Gueye accusa Rosanna | Ha rivolto insulti razzisti a me e Sonny

Dopo la messa in onda della puntata di ieri dell’Isola dei Famosi , i concorrenti hanno fatto ritorno su Playa Espinada. Lì hanno avuto la possibilità di confrontarsi e di riflettere su quanto accaduto e, in men che non si dica, sono sorte le prime polemiche. Tensioni tra i concorrenti dell’Isola ... Continua a leggere>>

Il 15 aprile 2024 , Khady Gueye ha fatto il suo debutto televisivo come concorrente dell'edizione diciottesima di " L'Isola dei Famosi " su Canale 5. Nata il 29 marzo 1997 in Senegal, Khady si trasferisce in Italia all'età di sei anni insieme alla sua famiglia, dando inizio a una vita nuova.

Isola 18, flirt in corso tra Artur Dainese e Khady gueye Ecco cosa è successo in Honduras - Isola 18, flirt in corso tra Artur Dainese e Khady gueye Ecco cosa è successo in Honduras. Negli ultimi giorni sulle spiagge dell'Honduras ...

Isola dei famosi 2024: finalmente scopriamo cosa è successo con Francesco Benigno (e Luxuria tira fuori le unghie) - «Francesco Benigno, come sapete, non è più un concorrente dell'Isola dei famosi. Il motivo di questa eliminazione è legato ad alcuni comportamenti di Benigno, comportamenti ritenuti dalla produzione d ...

Per la prima volta è stato mostrato il video dello scontro che ha portato all'espulsione di Francesco Benigno - L'Isola dei famosi il riassunto del 29 aprile, eliminato Sonny. Marina, Khady, Arthur e Rosanna al televoto. Lo scontro Benigno-Dainese.

