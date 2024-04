L’Isola dei Famosi 2024 - chi è Khady Gueye | et - lavo -o, profili social e vita privata

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il 15 aprileha fatto il suo debutto televisivo come concorrente dell’edizione diciottesima di “dei” su Canale 5. Nata il 29 marzo 1997 in Senegal,si trasferisce in Italia all’età di sei anni insieme alla sua famiglia, dando inizio a unanuova. Nonostante le origini umili, la sua bellezza eccezionale non passa inosservata e, ancora adolescente, viene scoperta da un talent scout. Questo evento segna l’inizio della sua avventura nel mondo della moda. Dai primi passi alla ribalta Nonostante l’iniziale esitazione del padre riguardo una carriera nel modeling,si diploma in turismo e decide di perseguire il suo sogno di diventare modella. Trasferitasi a Milano, trova successo e indipendenza finanziaria. Il ...