Isola dei Famosi 2024 - sesta puntata – Stoppa ’sacrifica’ la sorpresa della moglie Juliana per il grupp - Sonny elimina -o, Vladimir ’sbugiarda’ Beni -no, in 4 al televoto

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 29 aprile 2024) Edoardo18 Nuovo appuntamento con l’deie qui su DavideMaggio.it scatta il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto in Honduras nel corso. La diretta minuto per minuto21.35: Breve anteprima.pronta a fare chiarezza su Francescogno 21.40:fa il suo ingresso in studio. “Finora sono stata molto protettiva con i miei naufraghi, sono stata diplomatica, finora“, dice la conduttrice anticipando che oggi si farà chiarezza su diverse questioni, caso Francesco ...